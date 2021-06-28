Иньеста: "Мбаппе больше подходит "Барселоне", чем Холанд"

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Иньеста: "Мбаппе больше подходит "Барселоне", чем Холанд"

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста порассуждал о возможном переходе в каталонский клуб Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

"Мбаппе больше подходит "Барселоне" по своим характеристикам, чем Холанд. Хотя они оба отличные футболисты, о которых все говорят", - приводит слова Иньесты Goal.com.

В прошедшем сезоне 20-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 41 матч, забил 41 гол и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 130 миллионов евро.

22-летний Мбаппе в минувшей кампании сыграл за ПСЖ 47 матчей, забил 42 гола и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 160 миллионов евро.

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