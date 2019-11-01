Иньеста: "Моуринью в "Барселоне" не будет"

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Иньеста: "Моуринью в "Барселоне" не будет"

Экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста не верит слухам, связывающим Жозе Моуринью с каталонским клубом.

"Я не знаю, вернется Моуринью в "Реал" или нет. Однако могу сказать, что в "Барселоне" его не будет", - приводит слова Иньесты AS.

Напомним, что Моуринью с 1996 по 2000 год входил в тренерский штаб "сине-гранатовых".

Иньеста является воспитанником "Барсы" и выступал за первую команду с 2002 по 2018 год.

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