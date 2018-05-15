Иньеста может оказаться в клубе из Китая или Японии

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Иньеста может оказаться в клубе из Китая или ЯпонииПолузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может оказаться в клубе из Китая или Японии. 

Напомним, что летом футболист покинет каталонский клуб.

"Мне предстоит принять, возможно, одно из важнейших решений в моей жизни. Я рассматриваю два варианта – Китай и Японию. Каждый из них имеет свои нюансы. Сейчас мне нужно все взвесить и решить, что лучше. Надеюсь, на следующей неделе я точно скажу о своем решении и смогу сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира", - сказал он.

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