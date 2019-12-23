Иньеста может перейти в команду Хуана Верона
Экс-игрок "Интера" и "Барселоны" Андрес Иньеста ведет переговоры с аргентинским "Эстудиантесом". Об этом сообщает президент клуба Хуан Себастьян Верон.
На данный момент, 35-летний полузащитник играет за японский клуб "Виссел Кобе".
"Нельзя сказать, что мы ведем официальные переговоры, но разговоры идут", - цитирует Верона ARA Esports.
Иньеста перешел в "Виссель Кобе" весной 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
Не пропустите: Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине| http://soccernews.ru
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