Иньеста может перейти в команду Хуана Верона

Теги виссел кобеандрес иньестаэстудиантес

Иньеста может перейти в команду Хуана Верона

Экс-игрок "Интера" и "Барселоны" Андрес Иньеста ведет переговоры с аргентинским "Эстудиантесом". Об этом сообщает президент клуба Хуан Себастьян Верон.

На данный момент, 35-летний полузащитник играет за японский клуб "Виссел Кобе".

"Нельзя сказать, что мы ведем официальные переговоры, но разговоры идут", - цитирует Верона ARA Esports.

Иньеста перешел в "Виссель Кобе" весной 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине| http://soccernews.ru

 
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