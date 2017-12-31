Иньеста может покинуть "Барселону" в конце сезона
Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста может покинуть свой клуб по окончанию текущего сезона, информирует le10sport со ссылкой на испанские СМИ.
Сообщается, что 33-летний хавбек намерен принять решение по своему будущему по окончанию текущего сезона. При этом вполне вероятным видится вариант, при котором легендарный игрок примет решение об уходе из клуба ввиду снижения уровня своей значимости для команды.
Напомним, "Барселона" подпишет Коутиньо на следующей неделе. | soccernews.ru
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