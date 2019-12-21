Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине

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Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине

Экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста, который на данный момент играет в японском "Виссел Кобе", может продолжить карьеру в Аргентине. Об этом сообщает TNT Sports.

По данным источника, в 35-летнем игроке заинтересован "Эстудиантес", в котором играет бывший партнер Иньесты Хавьер Маскерано.

Соглашение игрока с "Виссел Кобе" рассчитано до зимы 2020 года.

Иньеста перешел в японский клуб из "Барселоны" в 2018 году.

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