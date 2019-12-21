Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине
Экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста, который на данный момент играет в японском "Виссел Кобе", может продолжить карьеру в Аргентине. Об этом сообщает TNT Sports.
По данным источника, в 35-летнем игроке заинтересован "Эстудиантес", в котором играет бывший партнер Иньесты Хавьер Маскерано.
Соглашение игрока с "Виссел Кобе" рассчитано до зимы 2020 года.
Иньеста перешел в японский клуб из "Барселоны" в 2018 году.
А еще: "Барселона" готова продать Семеду| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Эмери: "Озил важен, но ему нужно искать способ работать с другими футболистами"
-
Вальверде поделился мыслями после победы против "Алавеса"
-
1
Гризманн: "Когда "Барселоне" нужен толчок вперёд, появляется Месси"
-
"Динамо" продлило контракт с 18-летним защитником Робинзоном Звонковым
-
1
Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет
-
"Саутгемптон" уверенно обыграл "Астон Виллу", "Ньюкасл", "Шеффилд" и "Ньюкасл" минимально обыграли своих соперников
-
"Шеффилд" обыграл "Брайтон" в гостевом матче АПЛ
-
"Барселона" обыграла "Алавес" и вышла в единоличные лидеры Примеры
-
Болельщики "Ювентуса" в Саудовской Аравии тепло приняли команду
-
"Лейпциг" обыграл "Аугсбург", "Шальке" и "Фрайбург" сыграли вничью и другие итоги матчей 17-го тура Бундеслиги
-
Ван Дейк и Салах - в старте "Ливерпуля" на матч с "Фламенго"
-
Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине
-
"Удинезе" переиграл "Кальяри" в Серии А
-
1
"Барселона" готова отпустить Видаля в "Интер" за 20 миллионов евро
-
Почеттино рассказал о возвращении к работе
-
Блинд поблагодарил фанатов за поддержку после того, как ему диагностировали миокардит
-
Юнгберг поделился мнением о матче АПЛ с "Эвертоном"
-
Деян Станкович возглавил "Црвену Звезду"
-
Гвардиола заверил, что он не планирует покидать "Манчестер Сити"
-
"Эвертон" и "Арсенал" закончили безголевой ничьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аргентинос Хуниорс
|16
|30
|2
|Бока Хуниорс
|16
|29
|3
|Ланус
|16
|29
|4
|Велес Сарсфилд
|16
|28
|5
|Ривер Плейт
|15
|27
|6
|Арсенал
|16
|27
|7
|Росарио Сентраль
|16
|26
|8
|Расинг Клуб
|16
|26
|9
|Сан Лоренцо
|16
|26
|10
|Атлетико Тукуман
|16
|25
|11
|Тальерес де Кордоба
|16
|24
|12
|Эстудиантес
|16
|24
|13
|Ньюэллз Олд Бойз
|15
|22
|14
|Индепендьенте
|14
|21
|15
|Дефенса и Хустисия
|16
|21
|16
|Банфилд
|16
|20
|17
|Унион Санта-Фе
|16
|20
|18
|К Кордоба Сантьяго
|16
|18
|19
|Колон
|16
|16
|20
|Уракан
|16
|15
|21
|Химнасия Ла-Плата
|16
|14
|22
|Патронато Парана
|16
|13
|23
|Альдосиви
|16
|12
|24
|Годой Крус
|16
|9