Иньеста может пропустить Эль Класико

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста может пропустить воскресное Эль Класико, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 33-летний хавбек пропустил сегодняшнюю тренировку "сине-гранатовых" из-за проблем со здоровьем. Ветеран команды работал по индивидуальной программе отдельно от партнеров.

Матч 36-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом" состоится в ближайшее воскресенье на "Камп Ноу".

Напомним, китайцы предложили Иньесте фантастическую зарплату. | soccernews.ru