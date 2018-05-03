Иньеста может пропустить Эль Класико

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Иньеста может пропустить Эль КласикоКапитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста может пропустить воскресное Эль Класико, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 33-летний хавбек пропустил сегодняшнюю тренировку "сине-гранатовых" из-за проблем со здоровьем. Ветеран команды работал по индивидуальной программе отдельно от партнеров.

Матч 36-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом" состоится в ближайшее воскресенье на "Камп Ноу".

Напомним, китайцы предложили Иньесте фантастическую зарплату. | soccernews.ru

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