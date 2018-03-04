Иньеста может пропустить несколько недель

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Иньеста может пропустить несколько недель
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:0) и был заменен в середине первого тайма.

Сроки восстановления игрока могут составить 2-3 недели. Таким образом, он, скорее всего пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси".

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