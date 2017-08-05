Иньеста может стать частью сделки по трансферу Дибалы в "Барселону"

Теги ювентусбарселонапауло дибалаандрес иньесталионель месси

Иньеста может стать частью сделки по трансферу Дибалы в "Барселону"

"Барселона" пытается купить форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу, который будет призван заменить в составе "сине-гранатовых" Неймара.

Как сообщает Corriere dello Sport, каталонский клуб предлагает "бьянконери" два варианта возможного трансфера аргентинца. Первый - "Барселона" заплатит 120 миллионов евро, второй - "блаугранас" заплатит 90 миллионов и отпустит в Турин полузащитника Андреса Иньесту.

Также отмечается, что на подписании Дибалы лично настаивает форвард "Барселоны" Лионель Месси

Не пропустите: Гомеш или Рафинья Алькантара могут стать частью сделки по трансферу Дибалы в "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Или только Неймар предатель?

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Конь

Барсюки,начинайте рыдать. Вашу легенду тупо сплавляют врагу. Или это не предательство со стороны клуба?

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