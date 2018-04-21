Иньеста может стать игроком "Чунцин Лифань" уже на следующей неделе

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, скорее всего, продолжит карьеру в Китае.

Как сообщает AS, "Чунцин Лифань" может объявить о переходе 33-летнего испанца уже на следующей неделе.

Известно, что Иньеста заключит с китайским клубом контракт до 2021 года.

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