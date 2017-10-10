Иньеста может восстановиться к матчу с "Атлетико"
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста близок к возвращению в строй, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, у футболиста есть шанс восстановиться к матчу 8-го тура чемпионата Испании против "Атлетико", который состоится 14 октября и начнется в 21:45 мск.
Напомним, что хавбек получил травму бедра в матче с "Лас-Пальмасом" и пропустит два поединка сборной Испании в отборочном турнире Чемпионата Мира-2018 против Албании и Израиля.
В этом сезоне 33-летний Иньеста провел за "Барселону" 8 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1