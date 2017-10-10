Иньеста может восстановиться к матчу с "Атлетико"

Теги барселонаатлетико мадридандрес иньеста

Иньеста может восстановиться к матчу с "Атлетико"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста близок к возвращению в строй, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, у футболиста есть шанс восстановиться к матчу 8-го тура чемпионата Испании против "Атлетико", который состоится 14 октября и начнется в 21:45 мск.

Напомним, что хавбек получил травму бедра в матче с "Лас-Пальмасом" и пропустит два поединка сборной Испании в отборочном турнире Чемпионата Мира-2018 против Албании и Израиля.

В этом сезоне 33-летний Иньеста провел за "Барселону" 8 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Названа причина, по которой Месси не спешит продлевать контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов