Иньеста может восстановиться к матчу с "Атлетико"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста близок к возвращению в строй, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, у футболиста есть шанс восстановиться к матчу 8-го тура чемпионата Испании против "Атлетико", который состоится 14 октября и начнется в 21:45 мск.

Напомним, что хавбек получил травму бедра в матче с "Лас-Пальмасом" и пропустит два поединка сборной Испании в отборочном турнире Чемпионата Мира-2018 против Албании и Израиля.

В этом сезоне 33-летний Иньеста провел за "Барселону" 8 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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