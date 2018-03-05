Иньеста может восстановиться к матчу с "Челси"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста может восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" официально не давали сроков восстановления своего 33-летнего хавбека. Ранее в ряде европейских СМИ появилось сообщение о том, что в строй ветеран сможет вернуться только через три-четыре недели, но, по сведениям издания, футболист и сам клуб надеются, что он успеет оправиться от повреждения до следующей среды.