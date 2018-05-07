Иньеста: "Мы не потерпели поражение, играя в меньшинстве, и это позитивный момент"

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Иньеста: "Мы не потерпели поражение, играя в меньшинстве, и это позитивный момент"Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:2).

По словам легенды клуба, он доволен ничейным результатом. 

"Мы не потерпели поражение, играя в меньшинстве, и это позитивный момент. Класико всегда получаются особенными. Мы сделали все возможное, чтобы победить, но и ничьей тоже довольны", - сказал он. | http://soccernews.ru

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