Иньеста: "Мы не потерпели поражение, играя в меньшинстве, и это позитивный момент"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:2).

По словам легенды клуба, он доволен ничейным результатом.

"Мы не потерпели поражение, играя в меньшинстве, и это позитивный момент. Класико всегда получаются особенными. Мы сделали все возможное, чтобы победить, но и ничьей тоже довольны", - сказал он. | http://soccernews.ru