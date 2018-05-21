Иньеста на прощание босиком прошелся по "Камп Ноу"

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Иньеста на прощание босиком прошелся по "Камп Ноу"Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста на прощание босиком прошелся по "Камп Ноу".

Не пропустите: Иньеста - навсегда. | soccernews.ru

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