Иньеста: "Надеюсь, Асенсио не остановится на достигнутом и продолжит прибавлять"

Хавбек "Барселоны" Андрес Иньеста лестно отозвался о полузащитнике "Реала" Марко Асенсио.

"Тот факт, что он здесь, в сборной, говорит сам за себя. Его игра не является для нас неожиданностью, появление такого футболиста важно для "Реала", потому что он многое дает команде.

Появление Асенсио - хорошая новость для испанского футбола. Надеюсь, он не остановится на достигнутом и продолжит прибавлять, тогда мы сможем наслаждаться его игрой в сборной еще много лет" - приводит слова Иньесты Football Espana.

Читайте также: Битва сильнейших: Испания и Италия определят лидера группы на "Сантьяго Бернабеу". | http://soccernews.ru