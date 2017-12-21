Иньеста: "Надеюсь, это будет не последнее мое Эль Класико на "Сантьяго Бернабеу"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о своем будущем.

" Надеюсь, что это будет не последнее мое Эль Класико на "Сантьяго Бернабеу". Если я нахожусь здесь, то моя голова и мой разум не думают о других командах. Я не думаю о летнем трансферном окне. Я знаю, что мне придется принять решение, но я сделаю это, когда наступит подходящий момент ", - цитирует 33-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Иньеста высказался о предстоящем противостоянии с "Челси". | soccernews.ru