Иньеста намерен сыграть в матче с "Севильей"

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Иньеста намерен сыграть в матче с "Севильей"Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста намерен выйти на поле предстоящем матче с "Севильей" в 11-м туре чемпионата Испании.

Как сообщает источник, хавбек принял участие в командной работе на последней тренировке каталонского клуба. 

Напомним, что Иньеста имел проблемы с бедром.

Читайте: Иньеста пропустит ещё два матча  | http://soccernews.ru

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