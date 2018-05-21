Иньеста - навсегда!

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Иньеста - навсегда!

Легендарный Андрес Иньеста провёл последний матч за "Барселону", а клуб и болельщики на "Камп Ноу" устроили великолепные проводы великолепному игроку.

Мозайка на стадионе, овации трибун и слёзы футболиста, который провёл в "Барсе" 22 года. 

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