Иньеста назвал главных фаворитов Лиги Чемпионов

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за "Виссел Кобе", порассуждал об основных претендентах на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Сложно сказать. Любой неудачный матч может привести к вылету. Пожалуй выделю "Барселону", "Ливерпуль" и "Ювентус". Но есть и другие команды, которые могут использовать свои шансы и не допускать ошибок. Например, "Порту", - цитирует Иньесту Marca.

Напомним, что в 1/4 финала ЛЧ сразятся следующие пары: "Аякс" - "Ювентус", "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити", "Ливерпуль" - "Порту" и "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

34-летний Иньеста выигрывал Лигу Чемпионов четыре раза в составе "блауграны".

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