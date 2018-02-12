Иньеста назвал причины потери очков в игре с "Хетафе"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста назвал причины потери очков своей команды во вчерашней игре Ла Лиги против "Хетафе".

"Дело не в плохой игре в нашем исполнении. Победа была упущена по причине отсутствия скорости, целостности и голевых моментов. Но также и потому, что команда столкнулась с очень сложным соперником, который не дал возможности нам взять три очка", - цитирует 33-летнего полузащитника El Mundo Deportivo.

Напомним, Дембеле пропустил тренировку "Барселоны". | soccernews.ru