Иньеста назвал условие, при котором останется в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста планирует подписать новый контракт с клубом.

Согласно информации источника, агенты игрока сборной Испании уже ведут работу именно в этом направлении.

Иньеста не имеет возражений, но хотел бы получать достойную зарплату.

Действующий контракт 33-летнего футболиста с каталонцами действует до лета 2018 года.

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