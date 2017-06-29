Иньеста не будет присутствовать на свадьбе Месси

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста не будет присутствовать на свадьбе главной звезды его команды Лионеля Месси.

Как информирует испанская пресса, торжественное для ведущего бомбардира "сине-гранатовых" событие 33-летний полузащитник пропустит по личным причинам. Иньеста до последнего надеялся, что он сможет завтра оказаться в аргентинском Росарио, но в итоге он был вынужден сообщить Месси, что пропустит мероприятие.

Напомним, стал известен список футболистов, которые были приглашены на свадьбу Месси. | soccernews.ru