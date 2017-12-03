Иньеста не поможет "Барселоне" в матче со "Спортингом"
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностировали повреждение голеностопа. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но он точно пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спортинга". Эту травму он получил в матче чемпионата Испании против "Сельты" (2:2).
В этом сезоне 33-летний Иньеста провел за "Барселону" 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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