Иньеста: "Не удивлюсь, если "Реал" подпишет Неймара"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о возможном переходе своего бывшего партнера по команде Неймара, ныне выступающего за ПСЖ, в мадридский "Реал".

"Удивлюсь ли я , если Неймар присоединится к "Реалу"? Честно говоря нет. Но на самом деле, мне все равно. Я не хочу показаться неуважительным. Если это произойдет, " Реал" подпишет одного из лучших игроков в мире. Но я думаю, что состав "Барселоны" все равно укомплектован более качественно ", - цитирует 33-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" попытается сохранить Иньесту. | soccernews.ru