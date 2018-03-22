Иньеста: "Не удивлюсь, если "Реал" подпишет Неймара"

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Иньеста: "Не удивлюсь, если "Реал" подпишет Неймара"Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о возможном переходе своего бывшего партнера по команде Неймара, ныне выступающего за ПСЖ, в мадридский "Реал".

"Удивлюсь ли я, если Неймар присоединится к "Реалу"? Честно говоря нет. Но на самом деле, мне все равно. Я не хочу показаться неуважительным. Если это произойдет, "Реал" подпишет одного из лучших игроков в мире. Но я думаю, что состав "Барселоны" все равно укомплектован более качественно", - цитирует 33-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" попытается сохранить Иньесту. | soccernews.ru

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