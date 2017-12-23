Иньеста: "Нельзя списывать "Реал" со счетов"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста поделился эмоциями после матча 17-го тура испанской Примеры против "Реала".

"В первом тайме "Реал" часто создавал опасные моменты у наших ворот, но мы ждали своих шансов. Знали, что у нас тоже будет возможность забить мадридцам. После перерыва у нас многое получалось, и мы смогли открыть счёт.

Это ещё один шаг на пути к победе в Примере и три важных очка в матче против одного из конкурентов. Поздравляю команду с этим результатом. Но впереди ещё будет много матчей, поэтому нельзя списывать "Реал" со счетов. В спорте всё может случиться" - приводит слова Иньесты AS.

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