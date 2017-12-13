Иньеста: "Неймар в "Реале"? Все может случиться"

Теги неймарбарселонареал мадридпсжандрес иньеста

Иньеста: "Неймар в "Реале"? Все может случиться"Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал слухи, которые связывают мадридский "Реал" с форвардом французского ПСЖ Неймаром.

"Может ли Неймар заменить Роналду в "Реале" уже в следующем году? В футболе все может случиться. Посмотрим, как будут развиваться события. В футболе известны ситуации, которые выглядели маловероятными, но которые в итоге случались", - цитирует 33-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" уже договорился с Неймаром. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов