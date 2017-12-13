Иньеста: "Неймар в "Реале"? Все может случиться"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал слухи, которые связывают мадридский "Реал" с форвардом французского ПСЖ Неймаром.

"Может ли Неймар заменить Роналду в "Реале" уже в следующем году? В футболе все может случиться. Посмотрим, как будут развиваться события. В футболе известны ситуации, которые выглядели маловероятными, но которые в итоге случались ", - цитирует 33-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" уже договорился с Неймаром. | soccernews.ru