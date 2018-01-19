Иньеста: "Никто в "Барселоне" не ожидал, что нам удастся такая беспроигрышная серия"

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Иньеста: "Никто в "Барселоне" не ожидал, что нам удастся такая беспроигрышная серия"
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал завершение серии без поражений в этом сезоне.

"Никто в "Барселоне" не ожидал, что нам удастся такая беспроигрышная серия. Это стало сюрпризом для всех нас. Моя травма? Она не является серьезной. Вскоре я вернусь в строй", - цитирует Иньесту Marca.

Напомним, что каталонский клуб проиграл "Эспаньолу" (0:1) в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании. Это поражение стало для "Барселоны" первым после 29 матчей без поражений во всех турнирах этого сезона.

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