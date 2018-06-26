Иньеста о плей-офф ЧМ: "Теперь нас ждут матчи жизни и смерти"

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился ожиданиями от стадии плей-офф ЧМ-2018, на которой испанцам предстоит сыграть с Россией.

Игра пройдет 1 июля.

"Мы выполнили нашу первую задачу и вышли из группы с первого места. Теперь нас ждут матчи жизни и смерти. Нам есть в чем прибавлять. Мы проанализируем нашу игру и игру нашего соперника.

Нас ждет сложный матч. Всегда надо находить правильный баланс, и игра со сборной России потребует от нас прогресса", – сказал Иньеста.

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