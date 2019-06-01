Иньеста - о смерти Рейеса: "Это слишком грустно, чтобы быть правдой"

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Иньеста - о смерти Рейеса: "Это слишком грустно, чтобы быть правдой"

Экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста в твиттере поддержал семью погибшего сегодня, 1 июня, Хосе Антонио Рейеса.

"Это слишком грустно, чтобы быть правдой, ужасно. Выражаю любовь и поддержку для твоей семьи. Ты навсегда останешься с нами", - написал Иньеста в твиттере.

Напомним, в субботу утром стало известно, что автомобиль 35-летнего Рейеса вылетел с трассы и загорелся. В машине был также двоюродный брат спортсмена, который тоже погиб.

А еще: Финал Лиги Чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе | http://soccernews.ru
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