Иньеста обратился к болельщикам в связи с коронавирусом
Экс-игрок "Барселоны", а ныне полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста обратился к фанатам в связи с распространением угрозы коронавируса.
"Мы должны верить, что ситуация успокоится, все закончится, а мы вернемся к нормальной жизни. Каждый из нас должен помогать в этой непростой ситуации, мы должны сплотиться.
Мое послание - это сигналы силы, поддержки и благодарности всем, кто борется каждую минуту за спасение жизней. Все, кто занимается исследованием, чтобы найти что-то способное остановить это, мы продолжим поддерживать вас", - цитирует Иньесту Marca.
В Испании количество зараженных коронавирусом достигло 25 тысяч.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14