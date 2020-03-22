Иньеста обратился к болельщикам в связи с коронавирусом

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Иньеста обратился к болельщикам в связи с коронавирусом

Экс-игрок "Барселоны", а ныне полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста обратился  к фанатам в связи с распространением угрозы коронавируса.

"Мы должны верить, что ситуация успокоится, все закончится, а мы вернемся к нормальной жизни. Каждый из нас должен помогать в этой непростой ситуации, мы должны сплотиться.

Мое послание - это сигналы силы, поддержки и благодарности всем, кто борется каждую минуту за спасение жизней. Все, кто занимается исследованием, чтобы найти что-то способное остановить это, мы продолжим поддерживать вас", - цитирует Иньесту Marca.

В Испании количество зараженных коронавирусом достигло 25 тысяч.

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