Иньеста объявит о решении по своему будущему в пятницу

Теги барселонаандрес иньеста

Иньеста объявит о решении по своему будущему в пятницуКапитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста намерен объявить о решении по своему будущему уже завтра.

Так, по сведениям Le 10 Sport, который ссылается на каталонскую прессу, после пятничной тренировки своей команды 33-летний полузащитник намерен провести встречу со СМИ и официально рассказать о том, где он продолжит свою карьеру.

Напомним, Рамос прокомментировал ситуацию с извинениями "France Football" перед Иньестой. | soccernews.ru

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