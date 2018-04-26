Иньеста объявит о решении по своему будущему в пятницу

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста намерен объявить о решении по своему будущему уже завтра.

Так, по сведениям Le 10 Sport, который ссылается на каталонскую прессу, после пятничной тренировки своей команды 33-летний полузащитник намерен провести встречу со СМИ и официально рассказать о том, где он продолжит свою карьеру.

Напомним, Рамос прокомментировал ситуацию с извинениями "France Football" перед Иньестой. | soccernews.ru