Иньеста оценил шансы сборной Испании на ЧМ-2018
Хавбек сборной Испании Андрес Иньеста рассказал о целях "Фурии Рохи" на ЧМ-2018.
"Текущий состав сборной Испании способен далеко пройти на ЧМ-2018. Очевидно, что мы ставим перед собой самые высокие цели" - приводит слова Иньесты Marca.
Напомним, что на групповом этапе Испания встретится с Португалией, Ираном и Марокко.
Читайте также: Иньеста: "Победа над "Реалом" станет шагом на пути к чемпионству". | http://soccernews.ru
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|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
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|Группа C
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|О
|1
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|0
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|Исландия
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|О
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|0
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|О
|1
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|0
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|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
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|Швеция
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|Группа G
|М
|О
|1
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|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
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|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
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|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
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