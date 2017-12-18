Иньеста оценил шансы сборной Испании на ЧМ-2018

Хавбек сборной Испании Андрес Иньеста рассказал о целях "Фурии Рохи" на ЧМ-2018.

"Текущий состав сборной Испании способен далеко пройти на ЧМ-2018. Очевидно, что мы ставим перед собой самые высокие цели" - приводит слова Иньесты Marca.

Напомним, что на групповом этапе Испания встретится с Португалией, Ираном и Марокко.

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