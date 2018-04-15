Иньеста огласит решение по своему будущему на следующей неделе
Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста огласит решение по своему будущему уже на следующей неделе.
Так, по сведениям sport.es, 33-летний полузащитник "сине-гранатовых" сделает заявление относительно его дальнейшей карьеры после финального матча кубка Испании, в котором его команда в следующую субботу сыграет против "Севильи".
Напомним, для себя Иньеста уже определился со своим будущим. | soccernews.ru
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|4
|Реал Мадрид
|31
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|Бетис
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|Вильярреал
|32
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|12
|Леганес
|32
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|32
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|Алавес
|32
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|Эспаньол
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|Леванте
|32
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|Депортиво Ла-Корунья
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