Иньеста огласит решение по своему будущему на следующей неделе

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Иньеста огласит решение по своему будущему на следующей неделеКапитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста огласит решение по своему будущему уже на следующей неделе.

Так, по сведениям sport.es, 33-летний полузащитник "сине-гранатовых" сделает заявление относительно его дальнейшей карьеры после финального матча кубка Испании, в котором его команда в следующую субботу сыграет против "Севильи".

Напомним, для себя Иньеста уже определился со своим будущим. | soccernews.ru

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