Иньеста огласит решение по своему будущему на следующей неделе

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста огласит решение по своему будущему уже на следующей неделе.

Так, по сведениям sport.es, 33-летний полузащитник "сине-гранатовых" сделает заявление относительно его дальнейшей карьеры после финального матча кубка Испании, в котором его команда в следующую субботу сыграет против "Севильи".

Напомним, для себя Иньеста уже определился со своим будущим. | soccernews.ru