Иньеста определил главных кандидатов на выигрыш Чемпионата Мира

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста определил главных кандидатов на выигрыш предстоящего Чемпионата Мира.

" Фавориты? Я бы сказал, что по традиции - это Бразилия, Франция, Аргентина, Германия... Однако всегда есть теневой фаворит, который готов преподнести сюрприз. Поэтому я уважаю всех соперников в равной степени ", - приводит слова 34-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, своих фаворитов ЧМ-2018 назвал Лопетеги. | soccernews.ru