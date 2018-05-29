Иньеста определил главных кандидатов на выигрыш Чемпионата Мира

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Иньеста определил главных кандидатов на выигрыш Чемпионата МираПолузащитник сборной Испании Андрес Иньеста определил главных кандидатов на выигрыш предстоящего Чемпионата Мира.

"Фавориты? Я бы сказал, что по традиции - это Бразилия, Франция, Аргентина, Германия... Однако всегда есть теневой фаворит, который готов преподнести сюрприз. Поэтому я уважаю всех соперников в равной степени", - приводит слова 34-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, своих фаворитов ЧМ-2018 назвал Лопетеги. | soccernews.ru

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