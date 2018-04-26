Иньеста определился с местом продолжения своей карьеры

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста определился со следующим местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, по завершению текущего сезона 33-летний полузащитник переберется в китайскую Суперлигу. Предположительно, новым клубам опытного хавбека станет "Чунцин Лифань".

Всего в составе "Барселоны" Иньеста забил 57 мячей и сделал 141 результативную передачу в 670 матчах.

Напомним, о своем решении Иньеста планирует объявить завтра. | soccernews.ru