Иньеста определился с местом продолжения своей карьеры

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Иньеста определился с местом продолжения своей карьерыКапитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста определился со следующим местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, по завершению текущего сезона 33-летний полузащитник переберется в китайскую Суперлигу. Предположительно, новым клубам опытного хавбека станет "Чунцин Лифань".

Всего в составе "Барселоны" Иньеста забил 57 мячей и сделал 141 результативную передачу в 670 матчах.

Напомним, о своем решении Иньеста планирует объявить завтра. | soccernews.ru

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