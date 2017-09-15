Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста определился со своим будущим, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 33-летний полузащитник достиг соглашения со своим клубом о продлении действующего соглашения. Ожидается, что свою подпись под новым контрактом футболист поставит в течение ближайших двух недель.

Напомним, игроки "Барселоны" остались недовольны отношением руководства "Барселоны" к Иньесте. | soccernews.ru