Иньеста определился со своим будущим

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Иньеста определился со своим будущим

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста заявил, что он уже принял решение по своему будущему.

"Фанаты поддерживают меня, но я уже не поменяю своего решения. Я определился со своим будущим", - цитирует Иньесту Marca.

Ранее сообщалось, что 33-летний Иньеста принял предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и согласовал с ним трехлетний контракт на 37 миллионов долларов.

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