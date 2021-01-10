Иньеста опубликовал архивное фото с Хави и Месси с "Золотым мячом"

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста поделился архивной фотографией 2010 года, на которой он вместе с бывшими одноклубниками по каталонскому клубу Хави и Лионелем Месси. Месси держит "Золотой мяч", а рядом с ним находятся Хави и Иньеста.

"10 лет назад", - написал Иньеста в своем Twitter.

10 años atrás...



10年前 pic.twitter.com/7c9RKZg0A9 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) January 10, 2021

Напомним, что в 2010 году Месси, Хави и Иньеста заняли первые три места в голосовании за "Золотой мяч".

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