Иньеста опубликовал архивное фото с Хави и Месси с "Золотым мячом"

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Иньеста опубликовал архивное фото с Хави и Месси с "Золотым мячом"

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста поделился архивной фотографией 2010 года, на которой он вместе с бывшими одноклубниками по каталонскому клубу Хави и Лионелем Месси. Месси держит "Золотой мяч", а рядом с ним находятся Хави и Иньеста.

"10 лет назад", - написал Иньеста в своем Twitter.

Напомним, что в 2010 году Месси, Хави и Иньеста заняли первые три места в голосовании за "Золотой мяч".

Не пропустите: Месси забил 48-й гол со штрафного за "Барселону". Это на один больше, чем у Роналду в клубной карьере. | http://soccernews.ru
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