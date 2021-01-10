Иньеста опубликовал архивное фото с Хави и Месси с "Золотым мячом"
Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста поделился архивной фотографией 2010 года, на которой он вместе с бывшими одноклубниками по каталонскому клубу Хави и Лионелем Месси. Месси держит "Золотой мяч", а рядом с ним находятся Хави и Иньеста.
"10 лет назад", - написал Иньеста в своем Twitter.
10 años atrás...— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) January 10, 2021
10年前 pic.twitter.com/7c9RKZg0A9
Напомним, что в 2010 году Месси, Хави и Иньеста заняли первые три места в голосовании за "Золотой мяч".
Не пропустите: Месси забил 48-й гол со штрафного за "Барселону". Это на один больше, чем у Роналду в клубной карьере. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14