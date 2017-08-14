Иньеста остался недоволен поведением болельщиков на "Камп Ноу"
Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста остался недоволен поведением болельщиков на "Камп Ноу" во время вчерашнего матча своей команды за Суперкубок Испании против мадридского "Реала".
"То, как вели себя болельщики, было несколько странным. Было не приятно, когда фанаты начали поддерживать нашего соперника. Не знаю, связано ли это с вопросом продажи билетов, но нам было очень сложно", - цитирует 33-летнего полузащитника sport.es.
Напомним, Рамос раскритиковал судейство в матче с "Барселоной". | soccernews.ru
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