Иньеста отдал больше всех результативных передач на Месси в ЛЧ

Теги барселоналионель мессиандрес иньестачелси

Иньеста отдал больше всех результативных передач на Месси в ЛЧКапитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста отдал больше всех результативных передач на своего партнера по команде Лионеля Месси в рамках Лиги Чемпионов.

Так, голевой пас, сделанный 33-летним полузащитником "сине-гранатовых" на аргентинского бомбардира в первом матче 1/8 финала ЛЧ против лондонского "Челси", стал для этой связки уже 12-м по счету. Больше этого показателя в самом престижном европейском клубном турнире Месси не ассистировал никто.

Напомним, Месси забивает в своем каждом втором матче Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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