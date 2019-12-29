Иньеста отклонил три предложения из MLS

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Иньеста отклонил три предложения из MLS

Легендарный футболист "Барселоны" Андрес Иньеста отклонил три предложения из MLS, передает Mundo Deportivo.

Напомним, в 35-летнем игроке заинтересованы "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм.

Кроме того, на Иньесту претендовал аргентинский "Эстудиантес", но футболист всем отказал, так как хочет продолжать выступать в "Виссел Кобе". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Футболист перешел в японский клуб из "Барселоны" в 2018 году. За это время он забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 39 встречах.

А еще: Иньеста может перейти в команду Хуана Верона| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не может отказаться от такой зарплаты...

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