Легендарный футболист "Барселоны" Андрес Иньеста отклонил три предложения из MLS, передает Mundo Deportivo.

Напомним, в 35-летнем игроке заинтересованы "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм.

Кроме того, на Иньесту претендовал аргентинский "Эстудиантес", но футболист всем отказал, так как хочет продолжать выступать в "Виссел Кобе". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Футболист перешел в японский клуб из "Барселоны" в 2018 году. За это время он забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 39 встречах.

А еще: Иньеста может перейти в команду Хуана Верона| http://soccernews.ru