Иньеста отклонил три предложения из MLS
Легендарный футболист "Барселоны" Андрес Иньеста отклонил три предложения из MLS, передает Mundo Deportivo.
Напомним, в 35-летнем игроке заинтересованы "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм.
Кроме того, на Иньесту претендовал аргентинский "Эстудиантес", но футболист всем отказал, так как хочет продолжать выступать в "Виссел Кобе". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
Футболист перешел в японский клуб из "Барселоны" в 2018 году. За это время он забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 39 встречах.
А еще: Иньеста может перейти в команду Хуана Верона| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10