Иньеста отметился дебютным голом за "Виссел Кобе"
Хавбек Андрес Иньеста отметился дебютным голом за "Виссел Кобе".
Испанец открыл счет в матче с "Джубило Ивата". Игра в итоге завершилась победой "Виссел Кобе" (2:1).
And some say Andres Iniesta is finished— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 11 августа 2018 г.
pic.twitter.com/712Mvsu8oF
Отметим, что голевую передачу на Иньесту отдал Лукас Подольски.
Читайте также: Иньеста дебютировал за "Виссел Кобе" с разгромного поражения. | http://soccernews.ru
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