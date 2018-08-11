Хавбек Андрес Иньеста отметился дебютным голом за "Виссел Кобе".

Испанец открыл счет в матче с "Джубило Ивата". Игра в итоге завершилась победой "Виссел Кобе" (2:1).

And some say Andres Iniesta is finished



pic.twitter.com/712Mvsu8oF — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 11 августа 2018 г.

Отметим, что голевую передачу на Иньесту отдал Лукас Подольски.

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