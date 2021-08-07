Иньеста отреагировал на уход Месси из "Барселоны"

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Иньеста отреагировал на уход Месси из "Барселоны"

Фото инстаграм Андреса Иньесты

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о том, что каталонский клуб покинул форвард Лионель Месси.

"Мы провели в одной команде 14 лет, пережили много волшебных и не очень удачных моментов, но всегда оставались вместе. Крайне тяжело представить клуб без тебя или, возможно, увидеть тебя на "Камп Ноу" в футболке другой команды. Желаю, чтобы у тебя и твоей семьи всё было прекрасно. Удачи, Лео. Было приятно играть с тобой", - написал Иньеста в инстаграме.

Испанец и аргентинец вместе выступали за "Барсу" с 2004 по 2018 год.

"Сине-гранатовые" не сумели сохранить свою главную звезду из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге.

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