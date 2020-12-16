Иньеста перенес операцию

Испанский хавбек "Виссел Кобе" Андрес Иньеста повредил подколенное сухожилие. Травма потребовала операции.

По сообщению Marca, 36-летний Иньеста прилетел в Барселону, где был прооперирован. Врачи назвали операцию успешной. Теперь бывшему игроку "Барсы" и сборной Испании предстоит реабилитация, которая может растянуться на 4 месяца.