Иньеста перенес операцию
Испанский хавбек "Виссел Кобе" Андрес Иньеста повредил подколенное сухожилие. Травма потребовала операции.
По сообщению Marca, 36-летний Иньеста прилетел в Барселону, где был прооперирован. Врачи назвали операцию успешной. Теперь бывшему игроку "Барсы" и сборной Испании предстоит реабилитация, которая может растянуться на 4 месяца.
Напомним, Андрес Иньеста перешел в "Кобе" в 2018 году. За 3 сезона в J1-лиге забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.
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