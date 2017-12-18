Иньеста: "Победа над "Реалом" станет шагом на пути к чемпионству"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о предстоящем матче своей команды против мадридского "Реала".

"Выпадет ли "Реал" из чемпионской гонки в случае нашей победы? Честно говоря, я думаю, что в декабре еще рано говорить о том, кто уже не будет претендовать на победу. Да, это правда, что это будет шагом вперед для нас, но мы не должны забывать, что "Атлетико" находится в шести очках от нас", - цитирует 33-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, о предстоящем Эль Класико также высказался Альба. | soccernews.ru