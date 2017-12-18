Иньеста: "Победа над "Реалом" станет шагом на пути к чемпионству"

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Иньеста: "Победа над "Реалом" станет шагом на пути к чемпионству"Капитан каталонской "БарселоныАндрес Иньеста высказался о предстоящем матче своей команды против мадридского "Реала".

"Выпадет ли "Реал" из чемпионской гонки в случае нашей победы? Честно говоря, я думаю, что в декабре еще рано говорить о том, кто уже не будет претендовать на победу. Да, это правда, что это будет шагом вперед для нас, но мы не должны забывать, что "Атлетико" находится в шести очках от нас", - цитирует 33-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, о предстоящем Эль Класико также высказался Альба. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
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