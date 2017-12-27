Иньеста: "Почему "Барселона" не может проиграть три матча подряд?"

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Иньеста: "Почему "Барселона" не может проиграть три матча подряд?"Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста считает, что мадридский "Реал" все еще способен навязать борьбу его команде за победу в Ла Лиге.

"Я не думаю, что "Реал" выпал из чемпионской гонки. Есть еще много игр, и это футбол. Почему мы не можем проиграть трижды подряд, сократив до минимума наш отрыв? Мы видели это тысячу раз. Наша задача состоит в том, чтобы держать соперников на расстоянии и следить за тем, что мы делаем, а не допуская ошибок. Мы удовлетворены ситуацией, в которой сейчас находимся, и наша мотивация заключается в ее продлении", - цитирует 33-летнего хавбека Marca.

Напомним, Иньеста высказался о своем взаимодействии на поле с Месси. | soccernews.ru

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Рожкив

Иньеста пример для подражания. Настоящий мужик! Барселона навсегда!

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