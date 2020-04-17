Иньеста поделился мнением об адаптации Де Йонга и Гризманна в "Барселоне"

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Иньеста поделился мнением об адаптации Де Йонга и Гризманна в "Барселоне"

Легенда "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал выступления полузащитника Френки Де Йонга и нападающего Антуана Гризманна в составе "сине-гранатовых".

Напомним, что каталонский клуб купил голландца и француза прошлым летом за 75 и 120 миллионов евро соответственно.

"Де Йонг только перешёл, ему нужно время на адаптацию. То же самое касается Гризманна. Ему потребуется время, как и всем остальным новичкам, которые переходят в клуб ежегодно. У него невероятный талант - он добьётся успеха и найдёт своё место в команде, где играть нелегко", - цитирует Иньесту Marca.

В текущем сезоне 22-летний Де Йонг сыграл за "Барсу" 37 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста. В активе 29-летнего Гризманна 37 игр, 14 голов и 4 результативные передачи.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да определенно нужно больше врёмя. Тот же Дембеле и Коутиньо как раскрылись со временем! Сейчас трудно представить Барсу без них (а как в начале все орали с этих трансферов, потраченных 300 млн. на них двоих, и где вы сейчас хейтеры?).Де Йонг и Гриз пойдут также по их стопам!

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