Иньеста польщён аплодисментами от болельщиков "Ювентуса"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста не скрывал эмоций после матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Хавбек "сине-гранатовых" особо отметил болельщиков "бьянконери", которые стоя аплодировали ему, когда футболист покидал поле на 82-й минуте.

"Приятно, что мне аплодировали болельщики обеих команд. На самом деле это предмет гордости для меня, я очень рад и как футболист, и просто как человек" - цитирует Иньесту Football Espana.

Видео: Овации Иньесте

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