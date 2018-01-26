Иньеста получил предложение из Китая

Теги андрес иньестабарселонашанхай шенхуа

Иньеста получил предложение из КитаяПосле матча Кубка Испании между "Барселоной" и "Эспаньолом" (2:0) владелец "Шанхай Шэньхуа" Ву Ксяохай начал переговоры по трансферу полузащитника Андреса Иньесты.

Как информирует TMW, на данный момент сумма сделки не разглашается.

Как известно, каталонцы подписали с Иньестой пожизненный контракт.

Читайте: Иньеста: "Никто в "Барселоне" не ожидал, что нам удастся такая беспроигрышная серия"  | http://soccernews.ru

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