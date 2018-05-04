Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста получит высшую испанскую спортивную награду, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 33-летний футболист будет награждён большим крестом Королевского ордена спортивных заслуг, который вручается за "выдающуюся службу в области спорта".

Отметим, что ранее эту награду получали Икер Касильяс и Хави.

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